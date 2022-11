Foot - Équipe de France

Équipe de France : Avant la liste de Deschamps, ça se confirme pour Kimpembe

Publié le 8 novembre 2022 à 16h45

Amadou Diawara

Touché à un talon d'Achille, Presnel Kimpembe serait sur le point de faire son retour sur les terrains. En effet, le défenseur du PSG devrait reprendre l'entrainement collectif avec le groupe de Christophe Galtier ce jeudi. De bon augure à la veille de l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde au Qatar.

Depuis le début de la saison, c'est l'hécatombe au sein de l'effectif de Didier Deschamps. En effet, les meilleurs soldats du sélectionneur français tombent un à un ces dernières semaines. Et alors que Didier Deschamps va annoncer sa liste pour la Coupe du Monde ce mercredi, il sait déjà qu'il ne pourra pas inscrire les noms de Paul Pogba et de N'Golo Kanté, tous deux blessés et forfaits pour la compétition.

Presnel Kimpembe présent au prochain entrainement du PSG

Pour ne pas arranger les affaires de Didier Deschamps, plusieurs autres cadres de l'équipe de France ne sont pas à 100% de leur capacité physique actuellement. C'est le cas notamment de Presnel Kimpembe, touché au talon d'Achille. Mais heureusement pour le sélectionneur des Bleus , le défenseur de 27 ans devrait reprendre l'entrainement collectif avec le PSG ce jeudi.

Une séance programmée ce jeudi matin