Équipe de France : Deschamps a fait un choix important pour le Qatar

Publié le 8 novembre 2022 à 02h45

Guillaume de Saint Sauveur

En attendant l’annonce officielle de la liste des joueurs de l’équipe de France qui disputeront la Coupe du Monde au Qatar, une information de taille est tombée lundi et annonce la présence d’Olivier Giroud parmi les 23. Un choix très fort de la part de Didier Deschamps avec le buteur français du Milan AC.

Mercredi 9 novembre, la France entière sera enfin fixée sur les joueurs qui iront la représenter cet hiver à l’occasion de la Coupe du Monde qui se disputera au Qatar. Au poste d’avant-centre, Karim Benzema sera logiquement rétabli pour ce grand rendez-vous. Mais Didier Deschamps convoquera-t-il Olivier Giroud pour le concurrencer ?

Equipe de France : En feu, Giroud envoie un nouveau message à Deschamps https://t.co/Q04SjhjyJR pic.twitter.com/oFHMqrvTYl — le10sport (@le10sport) November 7, 2022

« On verra… »

Interrogé par DAZN samedi, Giroud restait énigmatique à ce sujet : « La possibilité de disputer un troisième Mondial est très importante. Pour moi, c'est un objectif de conserver ce titre. On a une belle équipe, on a beaucoup d'espoirs avec tous les talents que compte la France. Mais je ne veux pas penser au Mondial maintenant, on verra mercredi quand Didier Deschamps communiquera sa liste », confiait le buteur tricolore du Milan AC. Et le verdict est tombé…

Giroud sera bien là

En effet, RMC Sport a annoncé qu’Olivier Giroud figurerait bien dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde. Forcément un soulagement pour l’ancien Montpelliérain, qui était titulaire indiscutable lors du parcours victorieux de 2018.