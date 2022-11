Foot - Equipe de France

Equipe de France : Pour remplacer Pogba, Deschamps a réçu de folles candidatures

Publié le 7 novembre 2022 à 03h30

Arthur Montagne

A quelques jours de l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde, deux absents majeurs sont déjà connus : N'Golo Kanté et Paul Pogba. Pour les remplacer, le sélectionneur des Bleus a bien évidemment des noms en tête, mais il a également reçu des candidatures pour le moins surprenantes.

Mercredi soir, Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs qui seront retenus pour disputer la Coupe du monde. Et le sélectionneur des Bleus est déjà confronté a de nombreux problèmes, notamment dans le cœur du jeu. Titulaires en Russie pour le sacre des Bleus, Paul Pogba et N'Golo Kanté sont effectivement forfaits pour le Qatar. Et alors qu'Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot sont pressentis pour prendre leur place, d'autres joueurs tentent de se positionner.

M'Vila en rêve

« J'y crois bien entendu. C'est une fierté de porter les couleurs de la France. Les 22 sélections m'ont toujours donné envie de jouer. Je suis très attaché à mon pays et je suis prêt à donner le meilleur de moi-même. Même à pied, de Grèce, je viens. L'équipe de France m'a aidé à devenir le joueur que je suis. Et pour être honnête, j'y crois même pour la Coupe du monde », a ainsi récemment lancé Yann M'Vila dans les colonnes de L'EQUIPE .

Sissoko, l'ancien chouchou de Deschamps