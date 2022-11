Foot - Equipe de France

Equipe de France : Avant la liste, Giroud interpelle encore Deschamps

Publié le 6 novembre 2022 à 14h45

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

A quelques jours de la liste de Didier Deschamps, Olivier Giroud a encore impressionné en inscrivant le but de la victoire pour le Milan AC. Interrogé sur le sujet, l’international français préfère attendre les choix du sélectionneur, même s’il ne cache pas que disputer une troisième Coupe du monde est un objectif.

Mercredi prochain, Didier Deschamps donnera sa liste pour la Coupe du monde au Qatar qui débute dans deux semaines. Si plusieurs incertitudes planent toujours en raison des blessures qui s’accumulent, Olivier Giroud fait tout son possible pour figurer dans cette liste. Double buteur en Ligue des Champions cette semaine, Giroud a récidivé.

Giroud encore décisif

Contre la Spezia, l’international français a inscrit, d’une sublime volée, le but de la victoire en toute fin de match. La meilleure manière de se faire remarquer à quelques jours du moment tant attendu. Après la victoire du Milan AC, Olivier Giroud a été interrogé sur la Coupe du monde.

C’est Haaland qui marque ce but, ça fait le tour du monde. Encore une fois Giroud sauve l’AC Milan. Quel mental pic.twitter.com/EpZY5MnFsz — Logan_grlsh (@logan_grlsh) November 5, 2022

«Je ne veux pas penser au Mondial maintenant»