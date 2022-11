Foot - Équipe de France

Équipe de France : Pogba et Kanté forfaits, Deschamps reçoit une candidature étonnante

Publié le 5 novembre 2022 à 23h30

Amadou Diawara

Alors que la Coupe du Monde démarrera le 20 novembre au Qatar, Didier Deschamps sait déjà qu'il sera privé de Paul Pogba et de N'Golo Kanté au milieu de terrain. Conscient de la situation, Moussa Sissoko espère pouvoir être convoqué par le sélectionneur des Bleus ce mercredi. En effet, le pensionnaire du FC Nantes a lancé un appel du pied à Didier Deschamps quelques jours avant l'annonce de sa liste.

Depuis le début de la saison, Didier Deschamps voit ses meilleurs soldats tomber un à un. En effet, l'effectif du sélectionneur de l'équipe de France est de plus en plus décimé au fil des semaines. D'ailleurs, Didier Deschamps sait déjà qu'il devra se passer de Paul Pogba et de N'Golo Kanté pour la Coupe du Monde au Qatar, qui débutera le 20 novembre. Alors que le patron des Bleus espère ne pas avoir d'autres absences majeures pour cette échéance, plusieurs joueurs français multiplient les appels du pied pour faire partie de sa liste. C'est le cas notamment de Moussa Sissoko (33 ans), non sélectionné depuis l'Euro et l'élimination face à la Suisse le 28 juin 2021.

«Je n'ai pas renoncé, je n'ai pas annoncé ma retraite internationale»

Conscient qu'il y a deux places à prendre au milieu de terrain avec les forfaits de Paul Pogba et de N'Golo Kanté, Moussa Sissoko a interpellé Didier Deschamps pour qu'il fasse appel à lui à la Coupe du Monde au Qatar.

«Peut-être que mercredi, il y aura la cerise sur le gâteau»