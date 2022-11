Foot - Equipe de France

Equipe de France : Il interpelle Deschamps avant la Coupe du Monde

Publié le 5 novembre 2022 à 10h15

Arnaud De Kanel

Dans quatre jours, Didier Deschamps dévoilera sa liste des 23 ou 26 joueurs retenus pour participer au Mondial. Confronté aux forfaits de Paul Pogba et N'Golo Kanté, le sélectionneur n'est pas certain de pouvoir compter sur Raphaël Varane et Presnel Kimpembe. Et alors que les candidatures se multiplient, un international lance un appel du pied à Deschamps.

La liste de Didier Deschamps approche et les incertitudes grandissent. Déjà privé de Paul Pogba et N'Golo Kanté au milieu, le sélectionneur pourrait également perdre deux de ses tauliers en défense car Raphael Varane et Presnel Kimpembe inquiètent. Cela est évidemment remarqué par certains défenseurs tricolores comme Dayot Upamecano, qui a à son tour postulé pour le Qatar.

Varane et Kimpembe incertains

Touché au talon d'Achille, Presnel Kimpembe est à l'infirmerie au PSG. Sa rééducation devrait prendre un peu plus de temps que prévu, de quoi inquiéter Deschamps. Pour Varane, le silence règne et c'est le flou le plus total. On ne sait pas où en est le défenseur de Manchester United.

« Franchement ce serait un rêve »