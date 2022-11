Foot - Équipe de France

Équipe de France : Grosse inquiétude pour Kimpembe, son clan prévient Deschamps

Publié le 5 novembre 2022 à 07h30

Amadou Diawara

Victime d'une lésion au talon d'Achille, Presnel Kimpembe serait d'ores et déjà forfait pour le duel de ce dimanche après-midi entre le PSG et Lorient. Après ce rendez-vous, le club de la capitale n'aura plus qu'un match à jouer avant la Coupe du Monde. Malgré tout, le clan Kimpembe resterait confiant et estimerait qu'il sera remis à temps pour être à la disposition de l'équipe de France.

Didier Deschamps peut trembler. Alors que Paul Pogba et N'Golo Kanté seront absents au Qatar, le sélectionneur des Bleus croise les doigts pour ne pas avoir d'autres forfaits majeurs à la Coupe du Monde. Et malheureusement pour lui, tous ses cadres français ne sont pas en pleine possession de leurs moyens actuellement.

PSG : Nouveau couac pour Kimpembe, Galtier connait le verdict https://t.co/O8XDP3Oy0w pic.twitter.com/REIEyl1eUV — le10sport (@le10sport) November 4, 2022

Pas de forfait pour Presnel Kimpembe

Du côté du PSG, Presnel Kimpembe est actuellement à l'infirmerie. Touché au talon d'Achille, le défenseur de 27 ans aurait pu faire son retour ce dimanche après-midi face à Lorient. Toutefois, à en croire Le Parisien , une lésion aurait été détectée lors d'examens complémentaires réalisés ces dernières heures. Par conséquent, Presnel Kimpembe aurait besoin de plus de temps pour se remettre de sa blessure. Ainsi, Christophe Galtier devrait faire sans son vice-capitaine lors de la 14ème journée de Ligue 1. Didier Deschamps peut donc craindre le pire, puisqu'il ne restera plus qu'un seul match pour le PSG avant la Coupe du Monde après cette journée.

Le rétablissement de Presnel Kimpembe est en bonne voie