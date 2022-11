Foot - Équipe de France

Équipe de France : Giroud absent à la Coupe du Monde ? Deschamps reçoit un coup de pression

Publié le 4 novembre 2022 à 14h10

Auteur d’une excellente première partie de saison avec l’AC Milan, Olivier Giroud n’est pas sûr pour autant de voir le Qatar dans quelques semaines pour la Coupe du monde. Un doute qui fait beaucoup parler, y compris au sein de la formation italienne, où l’on l‘espère voir l’attaquant figurer dans la liste de Didier Deschamps.

Dans une rencontre décisive pour la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions, Olivier Giroud a livré une prestation de haute volée contre le RB Salzbourg (4-0) mercredi, avec 2 buts et 2 passes décisives au compteur. L’idéal avant l’annonce d’une liste dans laquelle il n’est pas certain de figurer.

« Ce n’est pas moi qui décide »

« La liste de Didier Deschamps mercredi prochain ? On verra, on verra, on regardera (l'annonce de) la liste, comme tous mes potes, mais il y a encore des échéances avec mon club. On verra, ce n'est pas moi qui décide », déclarait Olivier Giroud après sa prestation XXL avec l’AC Milan.

« Ce serait quand même incompréhensible de se passer d'un tel joueur », estime-t-on à l’AC Milan