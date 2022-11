Foot - Équipe de France

Équipe de France : En feu, Giroud interpelle Deschamps avant le Mondial

Publié le 3 novembre 2022 à 12h10

A quelques semaines du début de la Coupe du Monde, Olivier Giroud se montre en grande forme. Ce mardi, l’international français a été le principal artisan du succès de l'AC Milan face au RB Salzbourg (4-0) en étant impliqué dans les quatre buts de son équipe. Après la rencontre, l’attaquant s’est prononcé sur l’événement au Qatar.

Alors que sa présence au Qatar est incertaine, Olivier Giroud a probablement marqué des points ce mardi. Face au RB Salzbourg, l’AC Milan jouait sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, et la formation italienne a pu compter sur un Giroud en feu, auteur de deux buts et deux passes décisives (4-0). Un message envoyé à Didier Deschamps, qui dévoilera sa liste le 9 novembre prochain. Après la rencontre, Olivier Giroud s’est prononcé sur la Coupe du Monde à venir.

« On regardera l'annonce de la liste »

« La liste de Didier Deschamps mercredi prochain ? On verra, on verra, on regardera (l'annonce de) la liste, comme tous mes potes, mais il y a encore des échéances avec mon club. On verra, ce n'est pas moi qui décide », a confié Olivier Giroud, satisfait après sa prestation XXL avec l’AC Milan.

« C'est top pour la confiance »