Foot - Équipe de France

Équipe de France : Grosse surprise dans la liste de Deschamps ? Les candidatures se multiplient

Publié le 3 novembre 2022 à 19h30

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A quelques jours de l’annonce de sa liste, Didier Deschamps est confronté à une cascade de blessures. Paul Pogba et N’Golo Kanté sont d’ores et déjà forfaits, tandis que d’autres internationaux français pourraient également manquer l’événement au Qatar, à l’instar de Raphaël Varane. De quoi provoquer l’arrivée d’un joueur surprise dans le groupe tricolore ? Plusieurs candidats ont posé leur candidature.

Le 9 novembre prochain, Didier Deschamps dévoilera sa liste pour la Coupe du Monde, mais en attendant, le sélectionneur tricolore a plusieurs casse-têtes à régler. Alors que le forfait de N’Golo Kanté est acté depuis plusieurs jours, Paul Pogba a rejoint la liste des absents pour l’événement au Qatar. Deux cadres majeurs de l’équipe de France seront donc absents, et ils pourraient être rejoints par Raphaël Varane. Touché à une cuisse le 22 octobre dernier, le défenseur de 29 ans est assuré de ne pas rejouer avec Manchester United avant le début du Mondial et reste incertain. Des absences qui permettent à certains joueurs inattendus de croire en leurs chances.

🏥🇫🇷 Avec le forfait de Pogba, Deschamps perd l’un de ses tauliers après Kanté, et l’hécatombe pourrait continuerVarane reste incertain tandis que d’autres joueurs inquiètent, à l’instar de BenzemaLa crainte d’un fiasco au Mondial augmente… @le10sporthttps://t.co/2KId9UPIpT — Bernard Colas (@BernardCls) November 1, 2022

Simakan rêve du Qatar avec Nkunku

C’est notamment le cas Mohamed Simakan. Passé par les U20 tricolores, le défenseur de Leipzig a reconnu qu’il espérait être appelé par Didier Deschamps, lui qui peut jouer sur le flanc droit de la défense, dans l'axe mais également au milieu de terrain. « C’est le but pour tout joueur français, pour tous les joueurs qui jouent les compétitions majeures. C’est important de ne pas se dénigrer soi-même pour ces choses-là, comme la Coupe du Monde ou les compétitions internationales. Si les performances sont là, pourquoi pas ? On se dit qu’on va regarder attentivement et voir ce qui va se passer », a-t-il confié lundi au micro de beIN SPORTS , rêvant de s’envoler pour le Qatar avec son coéquipier Christopher Nkunku : « Il n’y aurait pas plus beau qu’être ensemble là-bas. C’est vrai que ce serait une fierté pour nous deux d’être ensemble dans un Mondial. » Et il n’est pas le seul à penser à la liste du sélectionneur tricolore.

Kalulu veut rejoindre Tchouaméni et Saliba chez les Bleus

Lui aussi en réussite du côté de l’AC Milan, Pierre Kalulu fonde de grands espoirs à une semaine de l’annonce de la liste, lui qui a pu croiser certains internationaux français chez les jeunes. « Forcément, il y a de l’espoir. Parce que j’ai fait toutes les catégories de jeunes, donc il y a cette envie de toucher au dernier palier, même si ça reste le plus compliqué à atteindre , a-t-il indiqué sur RMC. Comme j’ai pu le voir ces derniers temps, il y a pas mal de joueurs avec lesquels j’ai évolué, que ce soit (Aurélien) Tchouaméni, (Benoît) Badiashile, (William) Saliba, (Adrien) Truffert, qui ont pu y toucher. Donc on se dit que la marche n’est pas si lointaine que ça. L'esprit de compétiteur te pousse à aller la chercher. »

M'vila, Rosier… Deschamps reçoit d'autres candidatures osées