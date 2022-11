Foot - Équipe de France

Équipe de France : Les absences les plus marquantes de l’histoire de la liste

Publié le 3 novembre 2022 à 13h00

La rédaction

Le 9 novembre prochain, Didier Deschamps annoncera sa liste pour la Coupe du Monde au Qatar. Et dans son histoire, l’Équipe de France a connu de nombreuses absences, hors blessures, qui ont marqué au moment des annonces comme Hatem Ben Arfa en 2016, David Trezeguet en 2008 ou encore Robert Pirès en 2006. Retour sur les faits qui ont écarté ces joueurs des compétitions.

Le 9 novembre prochain, Didier Deschamps annoncera sa liste pour la prochaine Coupe du Monde. Les annonces ont toujours offert de nombreuses surprises. Retour sur les absences qui ont marqué l’histoire.

Karim Benzema : 2010, 2016, 2018

Absent lors de la Coupe du Monde 2010, Karim Benzema avait pourtant activement participé aux éliminatoires en disputant 8 rencontres sur 10. L’attaquant du Real Madrid sera ensuite écarté lors des barrages et sera remplacé par André-Pierre Gignac. Benzema n’avait notamment pas disputé l’Euro 2016 ainsi que la Coupe du Monde 2018 en raison de différends avec Didier Deschamps, qui se sont finalement réglés pour l'Euro 2021.

Hatem Ben Arfa : 2016

Auteur d’une saison flamboyante avec l’OGC Nice, Hatem Ben Arfa ne sera pas appelé pour disputer l’Euro 2016. Le joueur faisait pourtant parti de la liste des réservistes pour cette compétition.

Samir Nasri : 2010

Malgré un début de saison raté 2009/2010 avec Arsenal, Samir Nasri enchaînait par la suite les très bonnes performances. Le joueur avait même avoué ne pas comprendre le choix de Raymond Domenech.

David Trezeguet : 2008

Malgré une très bonne saison avec la Juventus, récompensée par une deuxième place au classement des buteurs en Serie A, David Trezeguet ne participera pas à l’Euro 2008. Il annoncera par la suite sa retraite internationale.

Robert Pirès : 2006

Destiné à devenir l’un des leaders de la nouvelle Équipe de France, Robert Pirès ne participera pas à la Coupe du Monde 2006. Raymond Domenech avait décidé de ne pas l’appeler suite à des déclarations critiques du joueur envers le sélectionneur. Mais aussi à cause d’une rumeur évoquant une liaison entre Pirès et Estelle Denis avant que celle-ci ne devienne la femme de Domenech.

Ludovic Giuly : 2006

Malgré ses performances plus que convaincantes avec le FC Barcelone, Ludovic Giuly ne participera pas non plus à la Coupe du Monde 2006. L’attaquant avait été écarté par Raymond Domenech suite à un message envoyé à Estelle Denis.

Johan Micoud : 2004

Auteur d’une excellente saison 2003/2004 avec le Werder Breme, Johan Micoud ne participera pas à l’Euro 2004 à la grande surprise de tout le monde. Jacques Santini aurait estimé que Ludovic Giuly, Sidney Govou ou encore Robert Pirès méritaient plus leur place.

Eric Cantona : 1996, 1998

En janvier 1995, les télévisions anglaises passent en boucle le fameux coup de pied d’Eric Cantona contre un spectateur. En mars 95, le King sera suspendu pendant 9 mois par la Fédération anglaise, puis élargie jusqu’à l’international Cette sanction l’éloignera définitivement de l'Équipe de France.

David Ginola : 1998

Alors qu’Aimé Jacquet est nommé sélectionneur de l’Équipe de France, il décide de redonner une chance à David Ginola sans pour autant en faire un titulaire. L’ailier sera blessé avant un match pour une place à l’Euro 96 et ne sera plus appelé après ça, même pour la Coupe du Monde 1998 en France;