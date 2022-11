Foot - Equipe de France

Équipe de France : Ces champions du monde qui vont rater la Coupe du monde au Qatar

Publié le 5 novembre 2022 à 03h30

Arthur Montagne

Dans quelques jours, Didier Deschamps dévoilera la liste de joueurs qu'il emménera au Qatar pour disputer la Coupe du monde et ainsi défendre le titre des Bleus acquis en 2018 en Russie. Pour cette quête, une large revue d'effectif est prévue puisque près de la moitié des Champions du monde ne sera pas au Qatar dans une dizaine de jours.

Le 9 novembre, Didier Deschamps annoncera sa liste pour la Coupe du monde. Une liste qui peut être composée de 23 à 26 joueurs et qui devrait contenir plusieurs surprises à cause des blessures. Une chose est sûre, les Champions du monde 2018 ne seront pas majoritairement représentés au Qatar.

Un milieu de terrain totalement renouvelé

Et c'est notamment le cas au milieu de terrain. En effet, aucun des cinq milieux présents en Russie ne défendra le titre des Bleus au Qatar. N'Golo Kanté et Paul Pogba auraient très probablement étaient convoqués par Didier Deschamps, mais ils ont du déclarer forfait à cause de blessures. Tout Corentin Tolisso. Le joueur de l'OL partait de plus loin, mais sa présence au Qatar est désormais exclue. Enfin, Blaise Matuidi, qui a rejoint la MLS, et Steven N'Zonzi, qui évolue à Al-Rayyan, ne font plus partie des options aux yeux de Didier Deschamps. Autrement dit, ce secteur de jeu sera donc totalement renouvelé.

Rami, Sidibé, Thauvin... ils ont disparu des radars en Bleus

Pour le reste, d'autres champions du monde 2018 manqueront à l'appel, à commencer par Benjamin Mendy en plein procès pour des accusations de viols. Sur le plan sportif, Samuel Umtiti, prêté à Lecce, n'a jamais retrouvé son meilleur niveau, tandis qu'Adil Rami est en fin de carrière à Troyes. Toujours en défense, Djibril Sidibé (AEK Athènes) a également disparu des radars. Enfin, dans le secteur offensif, Thomas Lemar, souvent blessé et qui peine à briller à l'Atlético de Madrid, Nabil Fekir, qui n'a plus été appelé depuis plus de deux ans et Florian Thauvin, qui s'est éloigné des Bleus en tentant l'aventure au Mexique, seront également absents. Au total, sur les 23 joueurs présents en Russie, 12 sont d'ores est déjà assurés de ne pas être au Qatar.

Mandanda, Giroud... les incertains

Et ce n'est pas tout puisque parmi les 11 autres champions du monde, seuls 8 semblent assurés de faire partie du voyage, sauf blessures évidemment. Il s'agit de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez et Hugo Lloris. Les trois derniers joueurs présents en Russie qui ne sont pas encore assurés d'être au Qatar sont donc Steve Mandanda et Alphonse Areola, dont la présence dépendra de l'évolution de la blessure de Mike Maignan, et Olivier Giroud. L'attaquant de l'AC Milan brille, mais n'a pas toujours été convoqué ces derniers mois par Didier Deschamps.