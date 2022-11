Foot - Équipe de France

Équipe de France : Une erreur monumentale commise par Deschamps avec Giroud ?

Publié le 4 novembre 2022 à 21h10

Alors qu’il dévoilera sa liste le 9 novembre prochain pour la Coupe du Monde, Didier Deschamps n’est pas certain d’emmener avec lui Olivier Giroud, et ce malgré les récentes prestations convaincantes de l’attaquant avec l’AC Milan. Pourtant, aux yeux de nombreux observateurs et acteurs du ballon rond, le sélectionneur de l’équipe de France ferait une grave erreur en se passant des services du natif de Chambéry.

Appelé lors du dernier rassemblement des Bleus pour pallier l’absence sur blessure de Karim Benzema, Olivier Giroud va-t-il à nouveau porter le maillot de l’équipe de France dans un futur proche ? Malgré le statut de l’attaquant, deuxième meilleur buteur de l’histoire de la sélection derrière Thierry Henry avec 49 buts en 114 matches, Didier Deschamps pourrait décider de faire une croix sur lui. Depuis l’élimination prématurée à l’Euro 2020 contre la Suisse, Olivier Giroud a été mis à l’écart au bénéfice de Karim Benzema en ratant 11 des 15 rencontres disputées par les champions du monde tricolores. Ses seules apparitions ont été réalisées en l’absence du nouveau Ballon d’Or, très attendu au Qatar dans quelques semaines. De rendre incertaine la présence d’Olivier Giroud.

Un ultime rassemblement convaincant avec les Bleus

Didier Deschamps décidera-t-il de convoquer à la fois Karim Benzema et Olivier Giroud ? Jusqu’à maintenant, le sélectionneur de l’équipe de France est resté énigmatique sur le sujet, et ce malgré la dernière convocation satisfaisante du joueur, buteur et passeur décisif contre l’Autriche (2-0) en septembre. Une prestation qui avait d’ailleurs été saluée par Kylian Mbappé, alors que la relation entre les deux hommes avait beaucoup fait parler en 2021 durant l’Euro. « On a réussi à combiner, à parler le même football, c’était satisfaisant , savourait la star du PSG le soir du 22 septembre au sujet d’Olivier Giroud. En plus, il a pu marquer et se rapprocher du record de Titi, je pense que, pour lui, c’est une bonne soirée. Un plus pour nous ? Bien sûr ! Quand t’es le deuxième meilleur buteur de l’équipe de France, si t’es pas un plus, tu ne seras jamais un plus ! Il nous a encore rendu service aujourd’hui . » De son côté, Didier Deschamps s’était montré plus stoïque : « Est-ce que je vous ai dit qu’il y sera ou qu’il n’y sera pas ? Ni l’un, ni l’autre. Il faudra attendre le mois de novembre. Il fait tout pour faire en sorte d’y être, mais comme il y a beaucoup de concurrence à tous les postes… »

« Ce serait quand même incompréhensible de se passer d'un tel joueur »

Une concurrence que l’attaquant de 36 ans survole aux yeux de beaucoup. Décrié lors du sacre en 2018 alors que son compteur était resté vierge, Olivier Giroud peut aujourd’hui compter sur un nombre de soutiens incalculable. Dans son club tout d’abord, où des sources en interne n’hésitent pas à interpeller Didier Deschamps en vue de sa liste le 9 novembre prochain. « Ce serait quand même incompréhensible de se passer d'un tel joueur, surtout pour un rôle de joker. En 20 minutes, 'Oli' peut te faire gagner un match », déclare une source à Eurosport . « C'est un acharné de travail, premier à arriver et dernier à partir de Milanello , souligne pour sa part un connaisseur de l’AC Milan. Stefano Pioli a essayé de gérer son temps de jeu ces dernières semaines avec ce calendrier surchargé, mais lui souhaite tous les jouer. Il sait que la liste arrive et il veut tout faire pour y être. Quand il est sur le banc, il ne bronche pas mais il ronge son frein... »

Ibrahimovic, Van Dijk… Ils sont fans de Giroud

« C'est un gagnant, une personne sérieuse , appuie Zlatan Ibrahimovic, interrogé cette semaine par Canal +. Ce n'est pas quelqu'un qui va te mettre 40 buts par an, mais il apporte quelque chose à l'équipe que peu de gens apportent. Parce qu'il n'est pas égocentrique, il joue pour tout le monde. Et quand il est arrivé, il a donné un grand coup de main à l'équipe. Il a fait de belles choses . » Des qualités que met en avant également Virgil van Dijk, citant le deuxième meilleur buteur des Bleus comme l’adversaire le plus coriace qu’il ait rencontré. « J'avais toujours l'impression de le tenir mais, d'une manière ou d'une autre, il parvenait toujours à marquer contre nous , a reconnu le cadre de Liverpool dans l'émission The Overlap. Que ce soit pour Arsenal, Chelsea ou avec la France, il a toujours marqué. L'année où nous avons remporté la Premier League, lors de la saison 2019/20, nous avons battu Chelsea 5-2. Nous gagnions 3-0 et il a marqué un but brouillon, et je me suis dit que nous gagnions confortablement, mais qu'il marquait toujours contre moi. »

« Qu’il soit titulaire ou non, quand il entre par exemple, il peut faire la différence »