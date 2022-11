Foot - Equipe de France

Equipe de France : Le geste très fort de Deschamps pour convaincre Giroud

Publié le 3 novembre 2022 à 23h00

Arthur Montagne

En très grande forme cette saison, Olivier Giroud postule clairement à une place dans la liste de l'équipe de France pour la Coupe du monde au Qatar. Conscient de la situation, Didier Deschamps aurait même appelé l'attaquant de l'AC Milan à deux reprises pour le sonder.

Le 9 novembre, Didier Deschamps dévoilera la listes des joueurs qu'il emmènera au Qatar pour disputer la Coupe du monde qui se déroule du 20 novembre au 18 décembre. Et cette année, les incertitudes sont nombreuses compte tenu des blessures qui s'accumulent depuis plusieurs semaines. En revanche, le secteur offensif est moins concerné par cette hécatombe. Par conséquent, plusieurs attaquants sont assurés d'être au Qatar à l'image de Kylian Mbappé, Karim Benzema, Antoine Griezmann, Christopher Nkunku et Ousmane Dembélé. Mais il reste encore des places à prendre et compte tenu de son rendement actuel, Olivier Giroud est un prétendant plus que sérieux.

Équipe de France : En feu, Giroud interpelle Deschamps avant le Mondial https://t.co/eFvOQwhV9A pic.twitter.com/wd7DwezAfh — le10sport (@le10sport) November 3, 2022

Giroud interpelle Deschamps...

Après son doublé contre le RB Salzbourg (4-0) mercredi Olivier Giroud a d'ailleurs évoqué ses attentes en vue de la Coupe du monde : « La liste de Didier Deschamps mercredi prochain ? On verra, on verra, on regardera (l'annonce de) la liste, comme tous mes potes, mais il y a encore des échéances avec mon club. On verra, ce n'est pas moi qui décide. Je ne vais pas m'enflammer. C'est très bien parce que je courais un peu après les buts ces dernières semaines. Donc c'est top pour la confiance, c'est bien pour l'équipe. C'était surtout un match très important et c'est bien d'être là sur les rendez-vous importants . »

... qui l'appelle pour le convaincre