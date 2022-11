Foot - Equipe de France

Equipe de France : Pogba et Kanté forfaits, Deschamps reçoit un énorme message

Publié le 5 novembre 2022 à 17h15

Arnaud De Kanel

Didier Deschamps n'est pas verni. Pour la défense du titre mondial, le sélectionneur devra faire sans Paul Pogba et N'Golo Kanté, tous deux blessés. De plus, la place du sélectionneur est menacée à cause des derniers résultats des Bleus. Sous pression, Deschamps peut compter sur le soutien de Dayot Upamecano.

Le 9 novembre, Didier Deschamps sera présent au JT de 20h sur TF1 pour y dévoiler le nom des joueurs retenus pour le Mondial 2022. Il risque d'y avoir des surprises car les forfaits s'accumulent dernièrement. Les deux tauliers au milieu de terrain, Paul Pogba et N'Golo Kanté ne seront pas du voyage. Des absences que déplore Dayot Upamecano mais le défenseur du Bayern reste confiant des choix que va opérer Deschamps.

Equipe de France : La grosse surprise de la liste de Deschamps, c'est lui ? https://t.co/ufem4cMo1I pic.twitter.com/UHNY9O9mog — le10sport (@le10sport) November 5, 2022

Déjà des forfaits chez les Bleus

Avec un Mondial en plein milieu de la saison, les joueurs sont sous tension et ça aggrave le risque de blessures. Paul Pogba et N'Golo Kanté ont déjà jeté l'éponge et la liste pourrait s'alourdir. De quoi compromettre les chances des Bleus ?

« Didier Deschamps fera la bonne liste »