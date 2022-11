Foot - Équipe de France

Équipe de France : Blessé avec le PSG, Kimpembe peut trembler avant la Coupe du Monde

Publié le 5 novembre 2022 à 11h15

Absent près de deux mois en raison d’une lésion aux ischio-jambiers de la jambe gauche, Presnel Kimbembe présente aujourd’hui une gêne au talon d’Achille droit. Une blessure un peu plus sérieuse que prévu qui inquiète à quelques jours du début de la Coupe du Monde, même si le PSG et l’entourage du défenseur se veulent rassurant pour le moment.

À quelques jours de l’annonce de la liste de Didier Deschamps (9 novembre), Presnel Kimpembe est à nouveau contrarié par une blessure. Le défenseur du PSG souffre du talon d’Achille droit après avoir été victime d’un coup l’entraînement, lui qui revient d’une absence de six semaines après une lésion des ischio-jambiers gauches. Un timing qui tombe très mal pour Presnel Kimpembe. Pour l’heure, aucun forfait n’est évoqué pour le Mondial dans l’entourage du PSG et du joueur, mais la blessure de ce dernier serait plus sérieuse que prévu selon Dominique Sévérac, journaliste au Parisien .

« On parle désormais de lésion »

« On nous a parlé d’un problème d’hématome au tendon d’Achille, et finalement, on parle désormais de lésion. Il reste deux matches avant la Coupe du Monde, il ne va pas jouer à Lorient (dimanche à 13h) à priori, sauf miracle, et il resterait le match d’Auxerre. Ça n’arrange pas les affaires de Didier Deschamps », confiait vendredi soir Dominique Sévérac sur le plateau de La Chaîne L’Équipe.

« Il y a une blessure qui embête le club et le joueur »