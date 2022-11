Foot - Equipe de France

Equipe de France : La grosse surprise de la liste de Deschamps, c'est lui ?

Publié le 5 novembre 2022 à 09h00

Arnaud De Kanel

L'annonce de la liste de Didier Deschamps approche et réserve encore son lot d'incertitudes. En défense, certains joueurs sont blessés, d'autres ne sont pas en forme. Alors, il pourrait y avoir des surprises et Mohamed Simakan devient un potentiel candidat. En grande forme avec le RB Leipzig, le jeune défenseur a tapé dans l'œil du sélectionneur.

Et si Didier Deschamps prenait la grande décision de sélectionner Mohamed Simakan ? Excellent sous le maillot de Leipzig, le Marseillais de naissance a récemment clamé son envie d'être du voyage au Qatar. La situation de certains de ses concurrents en défense pourrait libérer une place dans l'avion et Simakan serait bien parti pour en profiter.

Équipe de France : Grosse inquiétude pour Kimpembe, son clan prévient Deschamps https://t.co/R4R2GWSvEL pic.twitter.com/lLdFwhmXXn — le10sport (@le10sport) November 5, 2022

« Si les performances sont là, pourquoi pas ? »

« C’est le but pour tout joueur français, pour tous les joueurs qui jouent les compétitions majeures. C’est important de ne pas se dénigrer soi-même pour ces choses-là, comme la Coupe du Monde ou les compétitions internationales. Si les performances sont là, pourquoi pas ? On se dit qu’on va regarder attentivement et voir ce qui va se passer » confiait Mohamed Simakan dans un entretien accordé à beIN Sports . Et sa candidature ne serait pas passée inaperçue.

Simakan, l'énorme surprise de la liste