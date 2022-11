Foot - Equipe de France

Équipe de France : Ces stars qui interpellent Deschamps pour Giroud

Publié le 5 novembre 2022 à 04h00

Arthur Montagne

Bien qu'il réalise une excellente saison avec l'AC Milan, Olivier Giroud n'est pas encore assuré de faire partie de la liste de l'équipe de France pour la Coupe du monde au Qatar. Mais plusieurs grands noms du football européen se sont positionné en faveur de l'ancien attaquant d'Arsenal.

Le 9 novembre, Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde. Et l'une des grandes interrogations concernent Olivier Giroud. Depuis le retour de Karim Benzema, l'attaquant de l'AC Milan est un plus en retrait en équipe de France. Sa présence au Qatar est donc incertaine, mais il reçoit de nombreux soutiens.

Ibrahimovic prend position pour Giroud

A commencer par Zlatan Ibrahimovic. « Oui. C'est un gagnant, une personne sérieuse, ce n'est pas quelqu'un qui va te mettre 40 buts par an, mais il apporte quelque chose à l'équipe que peu de gens apportent. Parce qu'il n'est pas égocentrique, il joue pour tout le monde. Et quand il est arrivé, il a donné un grand coup de main à l'équipe. Il a fait de belles choses », lance l'ancien attaquant du PSG au sujet de son coéquipier au micro de Canal+ .

Van Dijk impressionné par Giroud