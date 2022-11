Foot - Equipe de France

Equipe de France : En feu, Giroud envoie un nouveau message à Deschamps

Publié le 7 novembre 2022 à 04h15

Arthur Montagne

Encore buteur samedi soir avec l'AC Milan, Olivier Giroud est dans une forme étincelante à quelques jours de l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde. Et l'ancien Montpelliérain ne manque d'afficher ses ambitions en vue du Mondial.

Auteur d'un excellent début de saison, Olivier Giroud continue d'impressionner. De bon augure à quelques heures de l'annonce de la liste de Didier Deschamps. Encore buteur samedi soir avec l'AC Milan, l'ancien attaquant de Montpellier a de nouveau évoqué ses chances.

«C'est un objectif de conserver ce titre»

« La possibilité de disputer un troisième Mondial est très importante. Pour moi, c'est un objectif de conserver ce titre. On a une belle équipe, on a beaucoup d'espoirs avec tous les talents que compte la France. Mais je ne veux pas penser au Mondial maintenant, on verra mercredi quand Didier Deschamps communiquera sa liste », a déclaré Olivier Giroud dans des propos relayés par RMC Sport .

Ibrahimovic est fan de Giroud