Foot - Équipe de France

Équipe de France : Deschamps en plein casse-tête, une improbable surprise dans sa liste ?

Publié le 9 novembre 2022 à 10h00

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec les absences de Paul Pogba et N’Golo Kanté, Didier Deschamps est obligé d’innover pour son milieu de terrain. Plusieurs joueurs sont assurés d’être présents au Qatar, à l’instar d’Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni, d’autres sont en revanche dans l’incertitude concernant la Coupe du Monde. Le sélectionneur des Bleus mèneraient une profonde réflexion sur le sujet et n’exclurait pas une surprise.

Sacrés en 2018, les Bleus s’apprêtent à défendre leur titre mondial au Qatar, mais deux acteurs majeurs de la victoire en Russie ne seront pas de la partie cette année. Blessés, N’Golo Kanté et Paul Pogba ont été contraints de faire une croix sur la Coupe du Monde (20 novembre – 18 décembre), obligeant Didier Deschamps à explorer d’autres pistes pour l’entrejeu.

Tchouaméni et Rabiot seront là, Fofana également présent

Avec ces deux forfaits de tailles, Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni sont assurés d’être présents au Qatar, voire d’être titulaires dans l’entrejeu. Selon L’Équipe , Youssouf Fofana est également certains de figurer dans la liste dévoilée par Didier Deschamps ce mercredi soir. Les deux dernières places devraient ainsi se jouer entre Eduardo Camavinga, Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi. D’après le quotidien sportif, le milieu du Real Madrid pourrait partir avec un avantage, et il en est de même pour Veretout, ce qui condamnerait alors son coéquipier de l’OM, appelé chez les Bleus depuis septembre 2021. Derrière eux, un autre joueur plus surprenant serait dans le viseur de Didier Deschamps.

Équipe de France : Benzema forfait à la Coupe du Monde ? Le Real Madrid met fin au suspense https://t.co/p3Rr8gSYZ3 pic.twitter.com/kgeFcYe0f2 — le10sport (@le10sport) November 9, 2022

La surprise Ndombele n’est pas exclue