Foot - Equipe de France

Équipe de France : Nos trois gardiens de légende en Coupe du Monde

Publié le 8 novembre 2022 à 13h00

La rédaction

Alors que la Coupe du monde au Qatar débutera dans quelques semaines maintenant, Hugo Lloris, capitaine de l’équipe de France, sera une nouvelle fois dans les cages de l’équipe de France. Le portier de Tottenham aura l’opportunité de remporté une deuxième fois la compétition, ce que n’a pas réussi à faire Fabien Barthez en 2006. Vainqueur de l’Euro 1984, Joël Bats de son côté n’a pas pu goûter le bonheur de remporter la Coupe du monde. Retour sur les gardiens historiques des Bleus.

Le dernier rempart. Si une charnière centrale solide est indispensable pour remporter une Coupe du monde, elle peut commettre des erreurs et laisser quelques opportunités aux équipes adverses. C’est alors que le gardien de but entre en scène. Parfois peu sollicité lors d’une rencontre, il doit rester sur le qui-vive et être prêt à intervenir à tout moment, que ce soit sur une sortie aérienne, une frappe qui part en lucarne ou un penalty concédé. Heureusement pour l’équipe de France, les Bleus ont souvent pu compter sur des portiers d’exception.

1986, Joël Bats

Après avoir remporté l’Euro 1984, la France se présentait à la Coupe du monde 1986 en tant qu’un des favoris de la compétition. Emmenée par Michel Platini, l’équipe de France pouvait également compter sur Joël Bats (50 sélections) dans les cages, déjà présent deux ans auparavant. Avant d’être éliminé en demi-finale par la RFA, les Bleus avaient réussi à sortir le Brésil en quart de finale. Un match qui a participé à écrire la légende de l’ancien portier du PSG. Alors que les deux équipes étaient à égalité (1-1), les Brésiliens ont obtenu un penalty à la 72e minute. Zico s'était élancé pour le frapper et Joël Bats avait plongé du bon côté. Les Français ont fini par remporter cette rencontre aux tirs au but et termineront finalement troisième de la compétition.

1998, Fabien Barthez

En 1998, il y avait débat quant au poste de gardien de but. Lors de l’Euro 1996, Bernard Lama (44 sélections) était titulaire dans les cages de l’équipe de France, mais deux ans plus tard, Aimé Jacquet lui a préféré Fabien Barthez (87 sélections). Si ce dernier a pu profiter d’une défense solide et notamment une charnière centrale composée de Laurent Blanc et Marcel Desailly, il a également eu ses moments de gloire. En quart de finale, il avait sorti le tir au but de Demetrio Albertini face à l’Italie, et s’était également illustré en finale contre le Brésil, notamment sur sa sortie au-devant de Ronaldo ou son arrêt sur sa ligne, toujours face à l’attaquant brésilien. Vainqueur de l’Euro 2000 deux ans plus tard, il n’est pas passé loin de remporter sa deuxième Coupe du monde en 2006.

2018, Hugo Lloris

Hugo Lloris (139 sélections) quant à lui a encore l’opportunité d’être sacré pour la deuxième fois champion du monde avec l’équipe de France. Après une finale de l’Euro 2016 frustrante face au Portugal (1-0), le gardien de Tottenham avait été décisif contre l’Uruguay en quart de finale de la Coupe du monde 2018, notamment sur une frappe de Martin Caceres juste avant la mi-temps. Lors du tour suivant, il avait stoppé la tentative de Toby Alderweireld, puis celle d’Axel Witsel face à la Belgique. Beaucoup ont retenu son erreur de relance contre la Croatie en finale, qui avait permis à Mario Mandzukic de réduire l’écart au score, finalement sans conséquence