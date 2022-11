Foot - Equipe de France

Équipe de France : Les charnières de légende en Coupe du Monde

Publié le 7 novembre 2022 à 13h00 - mis à jour le 7 novembre 2022 à 13h04

Arnaud De Kanel

Pour gagner un Mondial ou simplement réaliser un beau parcours, il faut avoir une défense solide. C'est sur ça que se basent les fondations d'une équipe qui prétend aller loin. En Equipe de France, les sélectionneurs ont façonné des charnières de légende qui ont brillé. De 1998 à 2018 en passant par 2006, retour sur ces paires historiques.

Lorsqu'un entraineur bâtit son équipe, la charnière centrale est bien souvent le premier élément sur lequel il s'appuie. Avec ce rôle ingrat mais si important, les défenseurs centraux sont des tauliers de l'équipe. En sélection nationale, le vivier français souvent été fourni. Ce n'est d'ailleurs pas anodin si les plus grandes performances des Bleus au Mondial riment avec des charnières ultra-performantes.

1998, Blanc-Desailly

Avec Marcel Desailly, Laurent Blanc a formé la première charnière française championne du monde. Le premier évoluait au Milan AC tandis que Blanc faisait les beaux jours de l'OM. En 1998, les Bleus n'avaient encaissé que 5 buts en 11 matchs. En finale, Laurent Blanc était suspendu mais ses coéquipiers étaient transcendés et n'avaient pas concédé le moindre but. C'est l'un des plus grands regrets de la carrière du Président car sans son but libérateur face au Paraguay, les Bleus se seraient peut-être fait sortir. Ces deux légendes de notre sélection l'ont marqué de leur empreinte. Ils sont tous les deux dans le top 10 des joueurs les plus capés, 4ème pour Desailly avec 116 sélections et 10ème pour Blanc avec 97.

2006, Thuram-Gallas

Les Bleus se voyaient bien rééditer l'exploit de 98 en 2006. Avec seulement 3 petits buts concédés, la sélection tricolore a pu compter sur cette rigueur défensive incarnée par William Gallas et Lilian Thuram pour se hisser en finale. Déjà présent en 98, Thuram est à ce jour, le joueur le plus sélectionné sous le maillot bleu avec 142 sélections. Il avait été élu homme du match lors de la demi-finale face au Portugal. Gallas n'est pas en reste non plus et comptabilise 84 capes.

2018, Varane-Umtiti

C'est finalement 20 ans plus tard que la sélection tricolore va connaitre sa deuxième charnière titrée au Mondial. Samuel Umtiti et Raphael Varane ont été des grands artisans du succès des hommes de Didier Deschamps. Raphael Varane avait ouvert le score en quarts de finale face à l'Uruguay tandis que Samuel Umtiti s'était envolé dans le ciel russe pour inscrire le seul but de la demi-finale face à la Belgique. Elu homme du match, Umtiti enchaine désormais les blessures et ne devrait pas être du voyage au Qatar.