OM/OL : Le coup de gueule retentissant de Laurent Blanc après l'Olympico

Publié le 7 novembre 2022 à 09h00

Arnaud De Kanel

Après une courte série de bons résultats, l'OL de Laurent Blanc a chuté face à l'OM au Vélodrome. Certes le score n'est pas lourd mais dans le contenu, la prestation lyonnaise est inquiétante. Cela n'a d'ailleurs pas échappé au nouveau coach de l'OL qui a fustigé ses joueurs en conférence de presse.

L'OL n'y arrive pas. Depuis l'éviction de Peter Bosz et l'arrivée de Laurent Blanc, les Gones ont sorti la tête de l'eau mais sont vite retombés dans leurs travers. L'addition aurait pu être beaucoup plus salée tant l'OM d'Igor Tudor a dominé la rencontre. Apathiques, les Lyonnais n'ont pas su apporter du danger et cette attitude a agacé Laurent Blanc.

«Il y a une énorme faute de marquage»

Visant indirectement Moussa Dembélé, le Président a souligné l'énorme erreur de marquage qui a conduit au but de Samuel Gigot. « Il y avait plus d'espaces, Marseille faisait moins de replacements défensifs. J'aurais aimé prendre un but sur une action, pas sur un coup de pied arrêté. Il y a une énorme faute de marquage. Ça aurait été bien de rentrer à 0-0, mais il y a eu trop peu de choses défensivement » a regretté Blanc en conférence de presse.

«En première mi-temps, on a été trop médiocres»