Mercato - OM : La tempête est passée pour Igor Tudor

Publié le 7 novembre 2022 à 06h30

Thomas Bourseau

Igor Tudor a traversé des jours voire des semaines délicates à l’OM en raison des résultats du club phocéen. Le succès des hommes de l’entraîneur croate face à l’OL va lui permettre de prendre une bouffée d’air frais et de respirer un peu.

L’OM aurait pu sortir de la phase de poules de la Ligue des champions afin de se permettre de potentiellement rêver d’une deuxième Ligue des champions. Cependant, en raison de la défaite essuyée mardi dernier au Vélodrome face à Tottenham (2-1) et à la victoire de l’Eintracht Francfort face au Sporting Lisbonne, l’OM est sorti par la petite porte.

Tudor pour le moment pas en danger

Les choix tactiques d’Igor Tudor ont été pointés du doigt alors qu’avant la victoire acquise dimanche soir face à l’OL (1-0), l’OM restait sur quatre rencontres de Ligue 1 sans le moindre succès. De quoi fragiliser la position d’Igor Tudor une nouvelle fois après ses débuts poussifs en préparation ? Pas à en croire une source interne à l’OM qui s’est confiée à La Provence . « Il n’y a aucun danger pour Igor. Je peux vous assurer que les signaux d’un coach sur la fin sont complètement différents de ceux que l’on constate aujourd’hui ».

Tudor reconnaît la difficulté d’opérer à l’OM