Mercato - OM : Tudor est critiqué, Payet monte au créneau

Publié le 6 novembre 2022 à 22h30

Pierrick Levallet

Depuis son arrivée à l’OM, Igor Tudor a fait quelques choix forts. Mais certaines décisions ne se sont pas avérées payantes et ont même coûté une place pour la suite de la Ligue des champions. L’entraîneur croate fait ainsi face à quelques critiques de la part des supporters. Dimitri Payet n’a alors pas hésité à le défendre avant la rencontre face à l’OL.

Malgré ses choix forts en début de saison, Igor Tudor avait mis en place un système de jeu qui fonctionnait. Mais depuis quelques semaines maintenant, l’OM n’y arrive plus. Le club phocéen a enchaîné cinq matchs sans la moindre victoire, le dernier remontant au succès contre le Sporting Portugal le 12 octobre dernier. Le pensionnaire de la Ligue 1 a même terminé dernier de son groupe en Ligue des champions et ne sera donc pas reversé en Europa League. Cette situation ne plaît pas aux supporters. Igor Tudor fait ainsi de moins en moins l’unanimité chez les fans de l’OM.

«Il nous a amené un nouveau style de jeu, une nouvelle façon de jouer et ça a marché»

De ce fait, Dimitri Payet n’a pas hésité à monter au créneau pour Igor Tudor, critiqué ces derniers temps, au micro de Prime Video avant la rencontre face à l’OL ce dimanche. « Si le coach est plus difficilement audible aujourd’hui ? C’est toujours pareil. Un entraîneur est forcément plus écouté, plus validé quand il y a les victoires. Par expérience, il faut quand même savoir ce qu’il a fait de bien. Et je pense qu’on l’a vu au début de saison, il nous a amené un nouveau style de jeu, une nouvelle façon de jouer et ça a marché. Ça ne peut pas s’effondrer parce qu’on a réussi à travailler et à avoir des certitudes dans notre jeu » affirme le joueur de 35 ans.

«Ça va moins bien parce qu’il y a moins de réussite»