Mercato - OL : La confession de Payet sur le grand retour de Blanc

Publié le 6 novembre 2022 à 20h45 - mis à jour le 6 novembre 2022 à 20h45

Thomas Bourseau

Laurent Blanc a connu pas mal de succès en Ligue 1 que ce soit avec les Girondins de Bordeaux et le PSG, où il a été sacré champion de France à chaque fois. Pour Dimitri Payet, qui a connu le coach de l’OL en Équipe de France, le retour de Blanc est une très bonne chose pour la Ligue 1.

Après avoir relevé le défi Al-Rayyan de 2020 à 2022, Laurent Blanc a fait le choix de revenir en Ligue 1 six ans après son départ du PSG. Passé par les Girondins de Bordeaux et au Paris Saint-Germain avec entre temps deux années à la tête de l’Équipe de France, Blanc a pris place sur le banc de l’OL et va vivre son premier Olympico ce dimanche soir au Vélodrome face à l’OM.

Lancé dans le grand bain international par Laurent Blanc en Équipe de France, Dimitri Payet garde de bons souvenirs du technicien de l’OL. « Oui, c’est un coach que j’apprécie beaucoup parce que c’est celui qui m’a fait connaître l’Équipe de France pour la première fois, mais aussi qui a fait de belles choses en Ligue 1 avec Bordeaux, avec Paris ». a déclaré Payet à Prime Video Sport.

«Ça va faire monter le niveau de difficulté de notre championnat»