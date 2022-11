Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Le Real Madrid ne veut plus d’Hazard, Ancelotti lui envoie un gros message

Publié le 6 novembre 2022 à 19h30

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Remplaçant depuis le début de saison, Eden Hazard n’entre pas dans les plans de Carlo Ancelotti. Le Real Madrid voudrait s’en séparer dès cet hiver, même si l’international belge souhaite rester. En manque de temps de jeu, l’ancien attaquant de Chelsea a reçu un message de la part de son entraîneur.

Parti de Chelsea au Real Madrid à l’été 2019 pour plus de 100M€, Eden Hazard devait être le remplaçant de Cristiano Ronaldo. Rapidement blessé, l’international belge n’est jamais parvenu à revenir à son meilleur niveau. Derrière, la montée en puissance de Vinicius Jr lui a définitivement barré la route du onze de départ. Pire, Eden Hazard ne semble même plus être un second choix pour Carlo Ancelotti qui le laisse régulièrement sur le banc de touche.

Le Real Madrid veut se séparer d’Eden Hazard

D’après les informations de Marca , le Real Madrid en aurait assez d’Eden Hazard et voudrait le transférer dès cet hiver. Même si le Belge a un salaire colossal, le club madrilène espère lui trouver un point de chute pour qu’il retrouve de la confiance. De son côté, Eden Hazard n’aurait toujours pas envie de quitter le Real Madrid. Avec la Coupe du monde qui arrive, l’ancien attaquant de Chelsea croit en lui, tout comme Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique : « Il est né pour jouer au football. Je pense qu'il fait partie de ces gens dont on voit tout de suite que ce n'est pas un travail pour eux, ce n'est pas une corvée, qu’il n’a pas besoin de transpirer pour faire la différence ».

Équipe de France : Benzema forfait avant le Mondial, la sortie inquiétante d’Ancelotti https://t.co/stSEgktcmo pic.twitter.com/FBZdeFhp2I — le10sport (@le10sport) November 6, 2022

Carlo Ancelotti le rassure