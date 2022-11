Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos s’engage dans une bataille colossale pour satisfaire Mbappé

Publié le 6 novembre 2022 à 17h30

Irrité par sa situation et son positionnement au PSG en début de saison, Kylian Mbappé n’exclurait pas d’aller voir ailleurs l’été prochain. De quoi inciter Luis Campos à s’activer pour satisfaire l’attaquant français. Le conseiller football parisien lorgnerait ainsi Youssoufa Moukoko pour renforcer le secteur offensif du PSG, mais la concurrence est XXL dans ce dossier.

Mécontent de son utilisation au PSG en début de saison, Kylian Mbappé n’a pas hésité à faire part de sa frustration en septembre dernier, après la victoire de la France contre l’Autriche (2-0). « Je joue différemment, on me demande d'autres choses ici qu’on me demande en club. J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv' qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, aller dans l’espace, demander les ballons. Paris, c’est différent il n’y a pas ça, on me demande de faire le pivot », lâchait Mbappé, avant d’en rajouter une couche quelques semaines plus tard en publiant une story sur Instagram avec le hashtag # PivotGang .

Moukoko plaît au PSG

Pour satisfaire Kylian Mbappé, et éviter de le voir partir en fin de saison, Luis Campos pourrait se mettre en quête d’un nouvel attaquant dans les prochains mois. Dernièrement, Sport Bild révélait que le PSG lorgnerait Youssoufa Moukoko (17 ans), le buteur allemand d'origine camerounaise du Borussia Dortmund qui arrivera en fin de contrat en juin 2023. Mais le conseiller football du PSG n’est pas le seul sous le charme.

Le Barça lorgne Moukoko, la concurrence s’intensifie