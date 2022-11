Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : En plein calvaire, Hazard reçoit un message d’Ancelotti

Publié le 6 novembre 2022 à 19h10

Transféré au Real Madrid pour près de 100M€, Eden Hazard n’a pas justifié ce montant depuis son arrivée dans la capitale espagnole. Cantonné au banc de touche, l’international belge ne joue quasiment plus. Ce dimanche, Carlo Ancelotti s’est confié sur la situation de l’ancien joueur de Chelsea.

Les saisons se suivent et se ressemblent pour Eden Hazard. Depuis son transfert au Real Madrid, l’international belge vit un calvaire. Entre les blessures et son niveau qui chute, Hazard ne voit pas le bout du tunnel, lui qui ne quitte quasiment plus le banc de touche. Même si le Real Madrid souhaite s’en séparer, le salaire colossal du Belge empêche tout transfert.

Hazard ne s’en sort plus

Eden Hazard n’a donc d’autre choix que de patienter. Si la Coupe du monde a tout de la bonne opportunité pour relancer sa carrière, en interne, peu de monde croit à un retour au premier plan. Carlo Ancelotti ne l’utilise quasiment pas, même avec la blessure de Karim Benzema.

« Il y a des joueurs qui ont joué moins de minutes que ce qu'ils méritaient »