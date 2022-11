Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Très remonté, Ekitike annonce la couleur

Publié le 6 novembre 2022 à 20h00

Arthur Montagne

Titulaire contre Lorient, Hugo Ekitike a bénéficié d'un temps de jeu très important. Et s'il a délivré une passe décisive pour Neymar, le jeune attaquant du PSG attend toujours son premier but à Paris. Néanmoins, Hugo Ekitike assure que dès qu'il aura le déclic, tout va s'enchaîner.

Arrivé cet été, Hugo Ekitike n'a jamais caché sa frustration de peu jouer depuis le début de la saison. Néanmoins, l'ancien Rémois était titulaire contre Lorient ce dimanche, sa deuxième titularisation avec le PSG. Auteur d'une prestation aboutie, Ekitike a notamment délivré sa première passe décisive, mais attend toujours son premier but. Après le match, il a d'ailleurs annoncé qu'il attendait encore le déclic.

«Quand ça va rentrer, il y en aura à foison»

« Il y a des frappes, et quand ça va rentrer, il y en aura à foison j’espère ! Pour un attaquant, le principal c’est de se créer des occasions. Je ne m’en créais plus ces derniers temps, là ça revient de plus en plus », lance Hugo Ekitike à Prime Vidéo avant d'évoquer son intégration.

«Petit-à-petit ça vient»