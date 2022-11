Foot - OM

OM : Pablo Longoria à bout, il lâche une terrible confidence en interne

Publié le 6 novembre 2022 à 16h45

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille traverse une zone de turbulences depuis quelque temps, la faute notamment aux mauvais résultats de l’équipe dirigée par Igor Tudor. Et la situation ne s’est pas arrangée cette semaine avec l’élimination du club de toute compétition européenne après sa défaite contre Tottenham (1-2). En interne, Pablo Longoria s’avoue fatigué.

Alors qu’il rêvait d’un exploit de l’OM cette semaine contre Tottenham, le public du Stade Vélodrome a vécu un cauchemar. Malgré l’ouverture du score de Chancel Mbemba (45e+2), le club phocéen est éliminé de toute compétition européenne après avoir chuté contre les Spurs (1-2), qui ont pu compter sur des réalisations de Clément Lenglet (54e) et Pierre-Emile Hojbjerg (90e+5).

Mercato, organigramme, mauvais résultats… Longoria doit gérer une multitude de dossiers

Une contreperformance de plus pour l’OM, alors que les dernières semaines ont déjà été agitées dans la cité phocéenne. L’équipe dirigée par Igor Tudor reste sur quatre matches sans victoire en Ligue 1 et Pablo Longoria doit gérer d’autres dossiers chauds en interne. D’une part, le mercato hivernal avec plusieurs cas à régler, dont celui de Gerson. D’autre part, cela va bouger dans l’organigramme, alors que Jacques Cardoze, le directeur la communication, et Alexandre Mialhe, le directeur juridique et secrétaire général, sont sur le départ.

Le président de l’OM s’avoue fatigué