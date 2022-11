Foot - OM

OM : Après le fiasco, Payet répond à Tudor sur la polémique

Publié le 5 novembre 2022 à 22h00 - mis à jour le 5 novembre 2022 à 22h03

Éliminé de toutes compétitions européennes, l’OM fait face à une énorme polémique. Assurés de jouer la Ligue Europa à quelques minutes de la fin du match, les hommes d’Igor Tudor ont concédé un but en toute fin de rencontre. L’entraîneur croate s’était d’ailleurs expliqué ce vendredi après-midi en conférence de presse. Lors d’un entretien accordé à Prime Video, Dimitri Payet a répondu aux propos de Tudor.

En pleine polémique depuis ce mardi et l’élimination définitive de l’OM de toutes compétitions européennes, Igor Tudor s’était exprimé en conférence de presse ce vendredi sur le sujet. Dimitri Payet a lui aussi évoqué ce fiasco lors d’un entretien accordé à Prime Video ce samedi.

« C'est une polémique qui n'a pas de raison d’être »

En conférence de presse ce vendredi après-midi, Igor Tudor était revenu sur la fin de rencontre face à Tottenham. L’entraîneur croate avait tenté de se justifier. « C'est une polémique qui n'a pas de raison d'être. On peut parler des erreurs qu'on a fait pendant les deux dernières minutes du match, on a fait trois ou quatre erreurs. Il faut analyser la situation, les détails. Pour encaisser un but comme ça, il y a toujours plusieurs erreurs. »

« Je pense qu'au final, on a rien à se reprocher »

Igor Tudor poursuivait : « Il peut y avoir un joueur qui sort pour aller chercher le ballon alors qu'il n'y a pas besoin, un qui s'arrête. Ce sont les choses dont on peut parler, les erreurs qui ont provoqué le but. Je pense qu'au final, on a rien à se reprocher. On voulait vraiment marquer et continuer en Ligue des champions »

« Sur cet événement-là, on a tout perdu… »