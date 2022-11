Foot - OM

OM : Après le fiasco, Tudor lâche un message poignant à ses joueurs

Publié le 4 novembre 2022 à 17h15

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'OM a vécu une nouvelle désillusion en Ligue des Champions. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Igor Tudor a tenu à envoyer un énorme message à ses joueurs, faisant part de son immense tristesse de les voir éliminés de la Coupe aux Grandes Oreilles.

Opposé à Tottenham ce mardi soir, l'OM avait son destin en mains. En cas de victoire, les hommes d'Igor Tudor validaient leur ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, et avec un match nul, ils étaient reversés en Ligue Europa.

OM : Igor Tudor et son vestiaire sont avertis avant le prochain choc https://t.co/mEBFyHA5J5 pic.twitter.com/pVb4RqAkFD — le10sport (@le10sport) November 4, 2022

«En tant que coach, je suis désolé pour eux»

Toutefois, l'OM s'est incliné face à Tottenham à cause d'un but encaissé à la toute dernière seconde de jeu. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Igor Tudor n'a pas su cacher sa déception, expliquant à ses joueurs à tel point il était désolé.

«Le football est parfois cruel»