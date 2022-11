Foot - OM

OM : Igor Tudor et son vestiaire sont avertis avant le prochain choc

Publié le 4 novembre 2022 à 16h00

La rédaction

Dimanche, l’OM affrontera l’OL en clôture de la 14e journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour Igor Tudor après l’élimination du club phocéen de toutes compétitions européennes. Ce vendredi, Laurent Blanc et Houssem Aouar se sont présentés en conférence de presse et ont envoyé un message fort à leur futur adversaire.

En clôture de la 14e journée de Ligue 1, l’OM recevra l’OL dans un Olympico sous hautes tensions. Tandis qu’Igor Tudor devra se racheter après la dernière place en Ligue des Champions, Laurent Blanc devra quant à lui confirmer la bonne forme de son équipe. Présents en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur lyonnais et Houssem Aouar ont envoyé un message fort au club phocéen.

Mercato - OM : Une bombe tombe pour le transfert de Gerson https://t.co/MInPl9a9WJ pic.twitter.com/29Um5ALoBs — le10sport (@le10sport) November 4, 2022

« Faisons un bon match »

Conscient de la grande différence dans le domaine athlétique entre les deux équipes, Laurent Blanc précise que l’OM craque beaucoup en fin de match. Mais l’entraîneur lyonnais ne veut penser qu’à faire un bon match : « Il faut répondre dans le domaine athlétique mais cela ne suffit pas. La base de tout dans un sport collectif c'est d'être en bonne santé. C'est possible que l'OM qui craque en fin de match c'est lié à l'athlétique mais cela se joue aussi dans la tête. Sur les 6 derniers matchs si l'on regarde leur production, Marseille est en malchance totale. Ils ont fait un bon match à Paris, ils perdent contre Lens alors qu'ils pouvaient mener 4-0 à la mi-temps. Faisons un bon match. »

« On sait que le match sera difficile »

Malgré la bonne série de son équipe, Laurent Blanc préfère rester méfiant de la forme de l’OM et veut éviter le réveil marseillais. « A nous de monter une équipe solide, qui propose du jeu et des phases de jeu pour mettre en difficulté l'OM. Ils vont essayer de nous prendre à la gorge vu le contexte du match. le contexte c'est lié à leur rebond après mardi. On a aussi eu une période pas... On sait que le match sera difficile. »

« On y va avec confiance et avec humilité »