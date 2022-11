Foot - OM

OM : Le clan Longoria a pris position sur la polémique Tudor

Publié le 3 novembre 2022 à 00h15

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que l’OM a tout perdu en quelques minutes contre Tottenham, Igor Tudor est la cible des critiques. L’entraîneur marseillais a refusé de prévenir ses joueurs du score de Francfort, ce qui aurait pu changer la fin de match où ses hommes ont tout tenté pour inscrire le second but. Malgré tout, les dirigeants ne lui en veulent pas.

« Les joueurs n'ont pas entendu. Je leur disais de rester (derrière), mais ils sont montés, ils n'entendaient pas avec le public ». Voilà de quelle manière s’est justifié Igor Tudor après la nouvelle défaite de l’OM ce mardi. Alors qu’une qualification en Ligue Europa était à portée de main, les Marseillais n’étaient en réalité pas au courant qu’ils étaient 3èmes.

Igor Tudor n’a pas voulu les avertir

Même si Igor Tudor reconnaît avoir tenté d’avertir ses joueurs lors de la contre-attaque fatale de Tottenham, il a d’abord décidé de ne pas prévenir son onze. La raison ? Il ne souhaitait pas les faire sortir de leur match par un fait de jeu extérieur. Finalement, l’entraîneur de l’OM a eu tout faux vu la tournure qu’a pris la fin de rencontre.

Les dirigeants de l’OM n’en veulent pas à Tudor