OM/OL : Avant l’Olympico, Dimitri Payet annonce la couleur

Publié le 6 novembre 2022 à 20h30

Thomas Bourseau

Les semaines se suivent et semblent se ressembler pour Dimitri Payet. Capitaine la saison passée, le milieu offensif de l'OM doit se contenter d'un rôle de remplaçant de luxe depuis le début de l'exercice. Ce dimanche, Payet ne sera pas titulaire pour la réception de l'OL, mais a annoncé la couleur pour l'Olympico.

Ce dimanche soir, au Vélodrome, l’OM tentera de mettre un terme à une sale série de quatre matchs sans victoires en Ligue 1 dont trois défaites concédées face à l’AC Ajaccio, au PSG et au RC Lens. Titularisé lors du nul concédé face à Strasbourg dernièrement (2-2), Dimitri Payet ne l’était pas face à Tottenham mardi soir et face à l’Eintracht Francfort la semaine précédente. Pire, le meneur de jeu de l’OM n’avait même pas foulé la pelouse.

Payet pas titularisé pour l’Olympico

Au coeur d’une spirale négative en Ligue 1, Dimitri Payet est prêt à apporter sa pierre à l’édifice contre l’OL, un club qui lui réussi en termes de statistiques depuis un bon moment maintenant. Cependant, Igor Tudor a une nouvelle fois pris la décision de ne pas aligner Dimitri Payet dans son onze de départ ce dimanche.

Payet se remémore le revers de la saison dernière face à l’OL