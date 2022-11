Foot - OM

OM : Le cauchemar continue pour Payet

Publié le 6 novembre 2022 à 11h00

Arnaud De Kanel

Remplaçant pour le choc face à Tottenham, Dimitri Payet était pressenti pour être titulaire ce dimanche soir face à l'OL. Mais alors que ça sentait bon pour lui et qu'il espérait se relancer, Igor Tudor devrait de nouveau faire sans lui. Le coach croate a fait des choix forts à l'entrainement.

« Si les mauvais résultats durent, on va finir par y entrer sérieusement dans cette crise. J'espère que ça va nous servir et qu'ils vont le prendre comme ça » confie Dimitri Payet dans un entretien pour Prime Video . Pour mettre fin à ladite crise, Igor Tudor devra sans doute faire confiance au capitaine de l'OM, lui qui a fait son mea culpa après la défaite face à Tottenham. Néanmoins, ça ne devrait pas être pour ce dimanche soir.

Mercato : L’OM sort du silence, l’avenir d’Igor Tudor est scellé https://t.co/SBpofZBXjO pic.twitter.com/pxuHtk5dgf — le10sport (@le10sport) November 6, 2022

«Dimitri Payet aurait dû jouer au moins un quart d'heure»

Et si Dimitri Payet était la solution aux problèmes marseillais ? Après l'élimination en Ligue des champions, Igor Tudor a reconnu qu'il aurait du appeler le Réunionnais. « Je pense que j'ai fait une erreur. Je pense que (Dimitri) Payet aurait dû jouer au moins un quart d'heure. C'est le travail d'un coach, on fait tous des erreurs. Mettre (Luis) Suarez à la place de (Dimitri) Payet... j'aurais pu faire un changement différent » avait constaté le Croate qui devrait faire sans Payet une fois de plus face à l'OL.

Payet encore remplaçant ?