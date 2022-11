Foot - OM

OM : Après le fiasco en Ligue des Champions, Payet fait une terrible annonce

Publié le 6 novembre 2022 à 08h10

La rédaction

Ce dimanche, l’OM affrontera l’OL dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour les Marseillais, qui ont enchainé six matchs de championnat sans victoire et qui doivent aussi se racheter après le fiasco en Ligue des Champions. Lors d’un entretien accordé à Prime Video ce samedi, Dimitri Payet a fait un terrible constat sur la série noire de l'OM.

Ce dimanche, l’OM va affronter l’OL et tenter de mettre fin à sa série de matchs sans victoire en Ligue 1 (6). Les hommes d’Igor Tudor auront donc pour mission de retrouver le gout du succès , surtout après le fiasco en Ligue des Champions de ce mardi. Lors d'un entretien accordé à Prime Video , Dimitri Payet est revenu sur cette mauvaise série et a commencé à parler d'une possible crise à vnir.

🗣️ @dimpayet17 : « Si les mauvais résultats durent, on va sérieusement entrer dans cette crise. » Retrouvez l’entretien de Dimitri Payet avec Marina Lorenzo, demain dès 19h00, dans #DSF, accessible à tous gratuitement.#PrimeVideoLigue1 #OM pic.twitter.com/jnnfSfDeSB — Prime Video Sport France (@PVSportFR) November 5, 2022

«On va finir par y entrer sérieusement dans cette crise»

« Si les mauvais résultats durent, on va finir par y entrer sérieusement dans cette crise. J'espère que ça va nous servir et qu'ils vont le prendre comme ça » , a jugé Dimitri Payet, avant d'en rajouter une couche.

« J'espère que ça va nous servir »