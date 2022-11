Foot - OM

OM : En plein calvaire, Dimitri Payet interpelle Igor Tudor

Publié le 4 novembre 2022 à 19h30

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Dimitri Payet n'arrive pas à convaincre Igor Tudor de lui donner un temps de jeu régulier à l'OM. Dans une situation critique à Marseille, le milieu offensif de 35 ans a fait passer un message fort à son entraineur ce vendredi après-midi en conférence de presse.

Avec l'arrivée d'Igor Tudor, Dimitri Payet a vu son statut changer totalement. Alors qu'il faisait partie des cadres de l'OM sur et en dehors du terrain, le milieu offensif de 35 ans dispose d'un temps de jeu qui a considérablement diminué cette saison.

«A moi de faire en sorte de lui mettre des problèmes dans la tête»

En effet, Dimitri Payet peine à enchainer les titularisations sous la houlette d'Igor Tudor. D'ailleurs, le numéro 10 de l'OM a même du mal à avoir quelques minutes de jeu à chaque match, en témoigne le choc de mardi soir face à Tottenham où il n'est même pas entré. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Dimitri Payet s'est livré sur sa situation et n'a pas manqué de faire passer un message à Igor Tudor, son entraineur.

«J'ai envie de jouer, de bien faire, mais...»

« Mon statut de remplaçant ? Évidemment que ce n'était pas ce que je m'étais mis en tête au début de cette saison. Mais si le coach fait des choix et pense que l'équipe peut être meilleure sans moi, c'est qu'il a des raisons. A moi de faire en sorte chaque jour sur le terrain et quand il fait appel à moi de lui donner tort, de lui mettre des problèmes dans la tête. Mon rythme ? Ce sont des situations nouvelles pour moi. J'ai quasiment toujours joué dans les clubs où je suis passé. Mais ça ne change pas grand-chose dans la mesure où aujourd'hui - avec la possibilité d'avoir cinq changements et dans des matchs où on joue tous les trois jours - on est plus apte à entrer et avoir un poids sur la décision des matchs. Mais bien sûr, ça fait du bien d'être titulaire et d'avoir du temps de jeu » , a confié Dimitri Payet, avant d'en rajouter une couche.

«Quoi qu'il arrive, il faut tout donner pour l'équipe»