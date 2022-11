Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Responsable du fiasco, Tudor reçoit un message clair pour son avenir

Publié le 6 novembre 2022 à 11h30

Avant d’affronter l’OL ce dimanche en championnat, l’OM a quitté la Coupe d’Europe. Battu par Tottenham en fin de match, le club olympien ne disputera même pas la Ligue Europa. Pointé du doigt, Igor Tudor ne serait toujours pas menacé, lui qui a pu s’entretenir avec sa direction et ses joueurs dans une réunion improvisée ce jeudi.

Comme souvent quand une équipe déçoit, c’est l’entraîneur qui est pointé du doigt. Même si Igor Tudor n’était pas sur le terrain mardi (hormis sur le second but de Tottenham), certains choix de l’entraîneur de l’OM ont posé question, notamment la non entrée en jeu de Dimitri Payet. « Je pense que j'ai fait une erreur. Je pense que (Dimitri) Payet aurait dû jouer au moins un quart d’heure », reconnaissait tout de même Igor Tudor en conférence de presse vendredi.

« Tout va bien »

Malgré les regrets du coach de l’OM, l’élimination est bien là. En interne, les joueurs ont le masque même si la direction assure que « tout va bien » au journal La Provence . Afin de remonter le moral des troupes, une réunion aurait tout de même été organisée jeudi dernier avec le staff et les joueurs. L’occasion également pour les dirigeants de l’OM de faire un point sur l’avenir d’Igor Tudor.

« Il n’y a aucun danger pour Igor »