Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le vestiaire se mobilise pour Igor Tudor

Publié le 6 novembre 2022 à 09h00

Arthur Montagne

Malgré un début de saison très abouti sur le plan comptable, l'OM vient d'enchaîner une série très négative que ce soit en championnat ou en Ligue des champions. Résultat, la menace grandit autour de l'avenir d'Igor Tudor qui pourrait jouer son poste à l'occasion du choc contre l'OL ce dimanche soir.

En fin de saison dernière, Jorge Sampaoli avait jeté un énorme froid en annonçant sa démission de l'OM qui venait pourtant de terminer à une très belle deuxième place, synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions. Par conséquent, Pablo Longoria a du réagir très rapidement afin de dénicher un nouvel entraîneur et il a fini par désigner Igor Tudor. Le technicien croate a rapidement connu les montagnes russes avec des débuts compliqués durant lesquels sa méthode a difficilement été acceptée au point d'être sifflé par le Vélodrome à l'annonce de son nom en marge de la première journée de Ligue 1. Néanmoins, Igor Tudor avait rapidement fait taire les critiques grâce au très bon bilan comptable des premiers matches en Ligue 1.

Mais tout a rapidement basculé à nouveau. En effet, l'OM reste sur une terrible série en Ligue 1 de quatre matches sans victoire, dont trois défaites, ainsi qu'une élimination cruelle de toutes les compétitions européennes. L'avenir d'Igor Tudor semble donc menacé à Marseille avant le choc contre l'OL ce dimanche soir au Vélodrome. Mais Jordan Veretout reste persuadé que le méthode de son coach reste la bonne.

