Mercato - OM : Mis sous pression, Igor Tudor vide son sac

Publié le 6 novembre 2022 à 23h30

Thomas Bourseau

Alors qu’Igor Tudor restait sur quatre matchs sans victoire en Ligue 1 et surtout un fiasco européen mardi soir, le technicien croate était épié avant la réception de l’OL au Vélodrome ce dimanche. Victorieux sur le score d’un but à zéro, Tudor a reconnu la difficulté d’être à la tête de l’effectif de l’OM.

Mardi soir, Igor Tudor a vu ses hommes être éliminés de la Ligue des champions ET de la Ligue Europa. En raison de la défaite concédée face à Tottenham au Vélodrome (2-1), Tudor aurait pu être en danger. Avant la victoire acquise face à l’OL ce dimanche soir (1-0), l’OM restait sur quatre rencontres de Ligue 1 sans victoire et d’après RMC Sport, Igor Tudor avait tout intérêt à gagner s’il voulait retrouver un peu de paix.

Pour Tudor, «il n’y a aucun danger»

Contactée par La Provence, une source interne de l’OM a tenu à assurer qu’Igor Tudor n’avançait pas avec une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. « Il n’y a aucun danger pour Igor. Je peux vous assurer que les signaux d’un coach sur la fin sont complètement différents de ceux que l’on constate aujourd’hui ».

«L’Olympique de Marseille est un grand club et un club difficile à entraîner»