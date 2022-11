Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Pablo Longoria a identifié ses recrues pour le mercato hivernal

Publié le 6 novembre 2022 à 10h45

En difficulté ces dernières semaines, l'OM devrait profiter de la trêve hivernale pour travailler sur le prochain mercato. Pablo Longoria a l'intention de s'y montrer actif et aurait déjà une première idée des changements à apporter dans l'effectif d'Igor Tudor.

Alors que l’OM reste sur une série négative en Ligue 1 avec quatre matches sans victoire, la défaite contre Tottenham (1-2) cette semaine n’a rien arrangé dans la cité phocéenne. L’équipe d’Igor Tudor est aujourd’hui en grande difficulté, et plusieurs opérations pourraient être réalisées cet hiver pour renforcer l’effectif.

Les plans de Longoria pour janvier

Selon L’Équipe , le mercato hivernal devrait permettre à Pablo Longoria d’apporter quelques modifications dans le groupe d’Igor Tudor. Le secteur offensif serait ciblé par le président de l’OM, désireux de se renforcer sur les postes de milieux offensifs et d’avant-centre, malgré les moyens limités du club.

Des départs nécessaires, Gerson vers la sortie