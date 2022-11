Foot - Mercato - OM

Mercato : L’OM sort du silence, l’avenir d’Igor Tudor est scellé

Publié le 6 novembre 2022 à 09h30 - mis à jour le 6 novembre 2022 à 09h30

Sous le feu des critiques après les récentes contreperformances de l’OM, restant sur quatre matches sans victoire en Ligue 1 et éliminé de toute compétition européenne suite à son revers contre Tottenham (1-2) cette semaine, Igor Tudor bénéfice encore de la confiance de ses dirigeants, optimistes pour la suite.

Alors que l’OM a enchaîné un quatrième match sans victoire le week-end dernier après avoir été rejoint par Strasbourg (2-2) dans les dernières secondes de la partie, la situation ne s’est pas arrangée pour Igor Tudor après la défaite concédée contre Tottenham mercredi sur la pelouse du Vélodrome (1-2). Avec le but inscrit par Pierre-Emile Hojbjerg dans le temps additionnel, l’Olympique de Marseille est éliminé de toute compétition européenne, de quoi mettre sous pression Igor Tudor.

L’OM garde confiance en Igor Tudor

La pression est en train de monter autour d'Igor Tudor, et certains s’interrogent déjà sur l’avenir de l’entraîneur croate. Mais au sein de l’OM, la tendance serait différente. Tudor conserve la confiance de Pablo Longoria, président du club phocéen, mais également de Javier Ribalta, le directeur du football, et David Friio, le directeur sportif, tous les deux présents à la Commanderie vendredi. Ainsi, le trio a fait savoir qu’il avait encore « confiance en Tudor et sur la façon de jouer » malgré les derniers résultats. « Nous sommes unis derrière le coach », ajoute même Ribalta, qui préfère retenir le positif.

« Insister avec ce style paiera »