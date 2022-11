Foot - Équipe de France

Équipe de France : Surprise de dernière minute dans la liste de Deschamps ?

Publié le 8 novembre 2022 à 11h10

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Didier Deschamps annoncera mercredi la liste des joueurs de l’équipe de France convoqués pour la Coupe du Monde au Qatar, le sélectionneur national pourrait opter pour un retour inattendu : celui de Mike Maignan, toujours incertain en raison d’une blessure, mais qui revient de loin. Explications.

Mercredi, Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs convoqués avec l’équipe de France pour le Mondial au Qatar, une liste sur laquelle ne figureront pas les noms de Paul Pogba et N’Golo Kanté dont les forfaits ont déjà été officialisés. Et d’autres joueurs tricolores sont encore dans l’incertitude pour cause de blessure.

Maignan annoncé quasi-forfait...

Victime d’une sérieuse blessure au mollet en septembre dernier avec le Milan AC, Mike Maignan semblait lui aussi parti pour être forfait pour cette Coupe du Monde au Qatar alors qu’il occupe la deuxième place dans la hiérarchie des gardiens en équipe de France. Mais Didier Deschamps pourrait avoir une bonne surprise avec l’ancien joueur du PSG et du LOSC…

… mais finalement présent dans la liste ?