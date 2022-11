Foot - Equipe de France

Équipe de France : En plein calvaire, Pogba donne de ses nouvelles

Publié le 8 novembre 2022 à 09h30

Hugo Chirossel

Opéré du genou au début du mois de septembre, Paul Pogba avait encore l’espoir de participer à la Coupe du monde avec l’équipe de France. S’il a finalement été contraint de déclarer forfait, le milieu de terrain de la Juventus a donné de ses nouvelles, à l’occasion de la 20e cérémonie des Golden Boy Awards.

Quatre ans après avoir été sacré champion du monde avec l’équipe de France, Paul Pogba ne pourra pas défendre le titre des Bleus. Touché au genou et opéré début septembre, le milieu de terrain, revenu à la Juventus l’été dernier, avait encore un espoir de figurer dans la liste de Didier Deschamps. Mais alors qu’il était en phase de reprise, Paul Pogba s’est blessé à une cuisse, mettant fin à son rêve de participer à la Coupe du monde au Qatar.

Pogba donne de ses nouvelles

Une situation forcément difficile à vivre pour l’international français, qui au milieu de tout cela a également été affecté pour une affaire extra-sportive impliquant son frère, Mathias. Présent lors de la 20e cérémonie des Golden Boy Awards, il a donné de ses nouvelles : « C’était un rêve pour moi de gagner quelque chose et de devenir Golden Boy. Je pense que c’est un rêve pour tous les jeunes. Mais la route est longue, je veux continuer à gagner. Comment je vais ? Mieux, disons mieux », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par TMW .

