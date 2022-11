Foot - Équipe de France

Équipe de France : Coup de tonnerre pour Pogba, un soldat de Deschamps réagit

Publié le 2 novembre 2022 à 10h00

La rédaction

Blessé depuis plusieurs mois, Paul Pogba espérait pouvoir revenir à temps pour disputer la prochaine Coupe du Monde au Qatar avec l'équipe de France. Mais lundi, la représentante du joueur a annoncé son forfait pour la compétition. Juste après la rencontre face à l’OM, mardi soir, Hugo Lloris s'est exprimé sur cette absence majeure pour les Bleus.

C’est désormais officiel, Paul Pogba sera absent lors de la prochaine Coupe du Monde au Qatar comme l’a communiqué son entourage lundi. Gêné par les blessures depuis le mois d'avril dernier, le milieu de terrain de la Juventus Turin ne pourra pas être rétabli à temps. Au lendemain de cette annonce, Hugo Lloris s’est exprimé à ce sujet et affiche un énorme un regret.

« Ce sera un gros manque »

Juste après la rencontre face à l’OM en Ligue des Champions mardi soir, Hugo Lloris a réagi en zone mixte concernant l’absence de Paul Pogba pour la prochaine Coupe du Monde. Le capitaine de l’Équipe de France ne dissimule pas son immense déception : « Il y avait toujours un espoir de le revoir. C’est un joueur très important, plus qu’important pour l’équipe. Ça fait quelques mois qu’il traîne des blessures, il n’a pas beaucoup joué la saison dernière. Bien sûr, ça sera un gros manque. »

« Il faut avoir une grande confiance en tous les joueurs sélectionnés »