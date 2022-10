Foot - Équipe de France

Équipe de France : Le clan Pogba sort du silence et lâche une bombe pour le Mondial

Publié le 31 octobre 2022 à 17h15 - mis à jour le 31 octobre 2022 à 17h17

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Touché à une cuisse après sa blessure à un genou, Paul Pogba espérait être rétabli à temps pour disputer la Coupe du Monde au Qatar, mais il n’y aura pas de miracle. Alors que plusieurs médias annonçaient ce lundi que l’international français se dirigeait vers un forfait, son entourage a confirmé l’information.

C’est la fin d’un faux suspense. Alors qu’il n’a pas disputé le moindre match avec la Juventus cette saison en raison d’une blessure à un genou, Paul Pogba espérait être rétabli à temps afin de partir au Qatar avec les autres internationaux français pour la Coupe du Monde, mais une nouvelle blessure met fin à son rêve. Touché à la cuisse après avoir souffert d’un genou, Paul Pogba ne participera pas au prochain Mondial.

Le clan Pogba officialise son forfait

Dans un communiqué publié ce lundi, Rafael Pimenta, représentante de Paul Pogba, confirme que ce dernier ne disputera pas la Coupe du Monde dans quelques semaines : « Après des examens médicaux hier (dimanche) et aujourd'hui (lundi), il est extrêmement douloureux d'informer que Paul Pogba aura encore besoin de rééducation après son opération (d'un genou début septembre). Pour cette raison, Paul ne pourra pas rejoindre (...) l'équipe de France au Qatar. »

Foot : le champion du monde français Paul Pogba, blessé, déclare forfait pour le Mondial (avocate) #AFP pic.twitter.com/aErTlxy6nU — Agence France-Presse (@afpfr) October 31, 2022

« Il doit s’armer de patience »