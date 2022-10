Foot - Équipe de France

Coupe du monde 2022 : Coup de tonnerre pour Pogba, Deschamps connaît le verdict

Publié le 31 octobre 2022 à 17h00

Pierrick Levallet

Incertain suite à son opération au genou, Paul Pogba espérait être prêt à temps afin de faire son retour avant la Coupe du monde et intégrer le groupe de Didier Deschamps pour le Qatar. Cependant, les chances du joueur de 29 ans seraient désormais très sérieusement compromises. Touché à la cuisse, Paul Pogba s’oriente de plus en plus vers un forfait.

Touché au genou ces derniers mois, Paul Pogba était très incertain pour la Coupe du monde. Mais un espoir subsistait. Après son opération, le joueur de la Juventus était pressenti pour faire son retour juste avant la trêve du Mondial, avec la possibilité de jouer quelques minutes sous les couleurs turinoises. Sa convalescence semblait d’ailleurs en bonne voie puisque Paul Pogba avait repris l’entraînement et augmentait même sa charge de travail afin d’être parfaitement rétabli. Sauf que cette hausse lui a peut-être été fatal.

Forfait en vue pour Pogba

Comme le rapporte L’Equipe , les chances de voir Paul Pogba au Qatar seraient considérablement restreintes. À 10 jours de l’annonce de la liste de Didier Deschamps, le joueur de la Juventus a été touché à la cuisse. Alors qu’il était tout proche d’un retour sur les terrains après sa blessure au genou, Paul Pogba souffre désormais d’une lésion à une cuisse. Le champion du monde 2018 devrait donc être absent encore trois semaines, ce qui compromet très sérieusement sa participation à la Coupe du monde.

L’Équipe de France ne se fait plus d’illusions