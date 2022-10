Foot - Equipe de France

Coupe du monde 2022 : Le Real Madrid lâche un indice pour le retour de Benzema

Publié le 31 octobre 2022 à 15h45

Axel Cornic

A quelques jours de l’annonce la liste pour la Coupe du monde au Qatar, l’inquiétude grandit pour Karim Benzema qui a raté le dernier rassemblement de l’équipe de France ainsi que les derniers matchs du Real Madrid. Ce lundi, Didier Deschamps a toutefois pu recevoir un message rassurant...

La Coupe du monde approche à grands pas et en France on commence à compter les pertes. N’Golo Kanté a en effet déclaré forfait et pourrait bien être imité par Paul Pogba, qui a récemment été victime d’une blessure à une cuisse. Star de l’attaque avec Kylian Mbappé, Karim Benzema est également sur le carreau.

Coupe du Monde 2022 : Avant Pogba, ces forfaits historiques pour les Bleus https://t.co/DLBzRmGr48 pic.twitter.com/yGZ2SU95nN — le10sport (@le10sport) October 31, 2022

Ce n’est « pas grave » pour Benzema

Le Ballon d’Or 2022 devrait toutefois être de retour à temps. Au micro de RMC , Frédéric Hermel a rapporté le témoignage d’une source interne au Real Madrid, qui aurait assuré que la blessure de Karim Benzema n’est « pas grave ». L’attaquant devrait donc être de la partie au Qatar.

« Il a passé un test et tout s'est bien passé, il n'a aucun problème »